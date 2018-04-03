МВД Украины: дело против Авакова в России не будет иметь последствий

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что возбуждение в России уголовного дела против украинского министра внутренних дел Арсена Авакова не будет иметь никаких последствий.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело против Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ.

"Мы спокойно относимся к этим заявлениям, и это ничего не меняет, пусть заявляют все, что хотят", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "Прямой". По его мнению, это дело не будет иметь никаких последствий.

Шкиряк напомнил, что решение о недопуске граждан РФ на избирательные участки на Украине происходило согласно ноте протеста, которую направил МИД Украины.

Аваков не стал подробно комментировать информацию о возбуждении против него уголовного дела, а написал в своем микроблоге в Twitter: "Служу украинскому народу".

Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове, они не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента РФ. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Киев считает выборы президента РФ незаконными из-за их проведения в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".