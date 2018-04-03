В ЛНР заявили о готовности к очередному этапу обмена пленными в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", заявила РИА Новости во вторник руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсудит в среду в Минске обмен пленными.

"Луганская народная республика в очередной раз заявляет о свой готовности к обмену удерживаемыми лицами — всех установленных на всех установленных. Мы рассчитываем, что диалог в Минске будет конструктивным", — сказала Кобцева.

Она уточнила, что помимо обсуждения вопроса обмена пленными на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам в Минске в среду планируют обсудить вопрос открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения для мирных жителей и восстановление моста на КПП у Станицы Луганской.

"Надеемся, что представители Украины четко обозначат свою позицию по ряду вопросов повестки дня", — заявила представитель ЛНР.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.