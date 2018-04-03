ОЗХО планирует обсудить "дело Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. По итогам специального заседания исполнительного совета ОЗХО 4 апреля, на котором будет обсуждаться, в том числе, инцидент в Солсбери, планируется принять отчетный документ, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия на специальном заседании ОЗХО, инициированном Москвой, представит "ясное предложение", которое будет содействовать расследованию инцидента в Солсбери. По его словам, созыв внеочередной сессии ОЗХО будет попыткой вывести ситуацию вокруг "дела Скрипаля" из тупика.

"Совещание будет созвано в 10.00 в среду, 4 апреля, в здании штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. После открытия совещания должна быть утверждена повестка дня. Третьим пунктом указан инцидент в Солсбери 4 марта, другие вопросы. Перед закрытием (в предварительной повестке) — утверждение отчета", — сообщили в пресс-службе ОЗХО.

Организация также подтвердила, что все заседания исполнительного совета являются внутренними, закрытыми для средств массовой информации.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.