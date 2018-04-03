ЛНР опровергла данные об обстрелах на участке, где запланирован отвод сил

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Заявление украинских силовиков об обстреле ополченцами участка у Станицы Луганской, где планируется отвод сил, не соответствует действительности, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее Минобороны Украины обвинило ополченцев в обстреле позиций украинских силовиков в районе Станицы Луганской, что делает невозможным отвод сил и средств.

"В преддверие встречи контактной группы в Минске преступное киевское руководство идет на любые фальсификации, для того чтобы в очередной раз обвинить Народную милицию ЛНР в нарушении режима прекращения огня и, тем самым, оправдаться, почему ВСУ не отводят силы и средства на участке №1 Станица-Луганская", — заявил Марочко на брифинге.