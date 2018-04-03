ОЗХО может до конца дня ответить на вопросы России по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия намерена до конца вторника направить РФ ответы на вопросы по инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЗХО.

"ОЗХО находится в процессе формирования ответов на вопросы, представленные Российской Федерацией. Ответы на них, как ожидается, будут направлены Российской Федерации к концу сегодняшнего дня", — говорится в заявлении организации.

В воскресенье стало известно, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.