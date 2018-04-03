Россияне чаще других получали гражданство Финляндии в 2017 году

ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр — РИА Новости. Россияне в 2017 году чаще других становились гражданами Финляндии и получали разрешение на постоянное пребывание в стране, рассказала РИА Новости во вторник сотрудница миграционного ведомства страны Яаана Вахтио.
Россияне чаще других получали и разрешение на пребывание в Финляндии, уточнили в миграционном ведомстве. "В 2017 году было подано 10149 заявлений на получение разрешения на постоянное пребывание в Финляндии от граждан России. Это 30% от общего числа всех заявлений в стране, 9656 имели положительное решение, 493 заявления было отклонено", — рассказала сотрудница ведомства.
Также в 2017 году 192 россиянина обратились к властям Финляндии с просьбой об убежище, в 120 случаях оснований для предоставления убежища найдено не было, уточнила Вахтио. Всего в 2017 году было подано 9418 подобных заявлений, из которых удовлетворено 3784.