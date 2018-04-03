В Бишкеке закрыли ресторан, где отравились более 230 человек

БИШКЕК, 3 мар – РИА Новости. Престижный ресторан "Ала-Тоо" в столице Киргизии, в котором некачественной едой во время свадьбы отравились более 230 человек, закрыт на неопределенный срок, сообщил во вторник журналистам главный врач Центра госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) Бишкека Артур Буюклянов.

Ранее в Бишкеке после посещения свадебного торжества за медицинской помощью обратились более 230 человек. В Бишкеке госпитализирован 131 человек, 25 из которых дети. Еще 34 человека попали в больницы других регионов страны. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, однако многие гости взяли с собой остатки пищи и угостили ими членов семьи. Возбуждено дело по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Ресторан "Ала-Тоо" закрыт на неопределенный срок, решение о его дальнейшей работе будет принято после выяснения всех причин массового отравления", — заявил Буюклянов.

Главврач отметил, что точная причина отравления людей станет известна только после проведения лабораторных исследований, однако "есть предположение, что гости на свадьбе могли отравиться курицей или рыбой". В свадебном меню числились курица по-тайски и запеченная рыба, и все госпитализированные заявляли, что их ели. "Причиной отравления могло стать нарушение технологического процесса приготовления, условий и сроков хранения готовых блюд", — отметил он.

По данным медиков, сейчас фактически все палаты республиканской инфекционной больницы Киргизии заняты друзьями и родственниками молодоженов. Среди госпитализированных — также невеста и мать жениха. Сам жених не пострадал.

Это одно из самых массовых отравлений в истории киргизского общепита. В сентябре 2013 года после свадебного ужина в кафе "Энесай" в Бишкеке в инфекционную больницу столицы Киргизии были доставлены 126 человек с признаками пищевого отравления. Основной причиной тогда было названо несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.