В МИД объяснили, для чего НАТО может быть нужно "дело Скрипаля"

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москва не исключает, что "дело Скрипаля" было задумано в том числе для аргументации роста расходов НАТО на оборону, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Я думаю, что все это было задумано и потому что в ближайшее время общественному мнению (стран-членов альянса) придется обосновывать, куда идут деньги, потому что речь идет о колоссальных тратах", — сказал Грушко, отвечая на вопрос, ожидает ли Москва, что в связи с "делом Скрипаля" будут увеличены оборонные бюджеты НАТО.

"На сегодняшний день сумма военных бюджетов европейских стран альянса составляет примерно 270 миллиардов. Если они выйдут на 2% (расходов), то сумма составит около 400 миллиардов. Это примерно в 10 раз больше, чем военный бюджет РФ… Понятно, что эти траты будут предметом общих дискуссий. И чтобы их реализовать, нужен большой враг", — сказал Грушко.