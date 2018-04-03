Страны Балтии просят у США больше техники ПВО "для сдерживания России"

БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Лидеры Литвы, Эстонии и Латвии в ходе встречи 3 апреля в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом призовут его "направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России", сообщил во вторник информационный интернет-ресурс EurActiv.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Посол Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас заявил, что Россия не хочет нападать на страны НАТО, и одной из прибалтийских стран, Литве, "следует быть бдительной, но не трусливой".

"Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России, когда они встретятся с президентом Дональдом Трампом во вторник (3 апреля), заявили официальные лица", — пишет интернет-издание.

EurActiv также сообщает со ссылкой на высокопоставленного литовского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, что "три балтийских лидера просят США чаще направлять для использования в ходе военных учений зенитные ракеты дальнего радиуса действия Patriot… они (страны Балтии — ред.) хотят также стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО".

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.