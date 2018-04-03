Страны Балтии просят у США больше техники ПВО "для сдерживания России"

БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Лидеры Литвы, Эстонии и Латвии в ходе встречи 3 апреля в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом призовут его "направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России", сообщил во вторник информационный интернет-ресурс EurActiv.
"Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России, когда они встретятся с президентом Дональдом Трампом во вторник (3 апреля), заявили официальные лица", — пишет интернет-издание.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.