Адвокат рассказал, когда может пройти суд над Настей Рыбкой и Алексом Лесли

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 3 апр – РИА Новости. Судебное заседание по делу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще пятерых обвиняемых в проведении незаконного "секс-тренинга" в Таиланде может состояться в суде курортной Паттайи 11 апреля, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Саттхапхон Сийоха, ведущий дело.

"Мне не удалось убедить иммиграционную полицию привезти обвиняемых из Бангкока сегодня или завтра. Наиболее вероятно, что их привезут в Паттайю 11 апреля, и тогда же состоится судебное заседание", — сообщил адвокат после переговоров с судом и иммиграционной полицией.

Ранее Сийоха сообщил РИА Новости, что пытается ускорить прохождение судебных процедур в отношении своих подзащитных, так как они заявили ему о своем желании признать вину по предъявленным им обвинениям в осуществлении нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде. Он также сказал, что обвинительное заключение прокуратуры по делу готово и уже передано в суд. Изначально суд назначал слушание по делу на 17 апреля.

Семеро из десяти обвиняемых, в том числе Настя Рыбка и Алекс Лесли, содержатся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они попали туда после того, как суд Паттайи временно освободил их под залог, по отдельному обвинению в рамках иммиграционного законодательства. Иммиграционная полиция заново арестовала их сразу после освобождения. Организаторам "секс-тренинга" инкриминировали неуважение к культуре и религии Таиланда, за которое в иммиграционном законодательстве предусмотрена депортация и внесение обвиняемых в черные списки, не позволяющие им снова въезжать в Таиланд в течение длительного времени. Обвинения по уголовному законодательству, связанные с нелегальным бизнесом и работой, которые будет рассматривать суд Паттайи, также предполагают внесение в черные списки на 10 лет.

Еще трое фигурантов дела не освобождались под залог, и поэтому содержались в тюрьме города Паттайя. Двое из них, россияне, после условного приговора и уплаты штрафов были депортированы в Россию в понедельник 2 апреля. Третий фигурант, остававшийся вместе с ними в Паттайе, гражданин Белоруссии, будет депортирован в четверг 5 апреля, сообщил агентству адвокат.

На следующей неделе в Таиланде начнется празднование Сонгкрана, тайского Нового года по лунному календарю, и хотя официальными выходными в этом году объявлены только 12 – 16 апреля, большинство граждан Таиланда начнут праздновать главный таиландский праздник года уже 9 апреля, а закончат 17 – 18 апреля. Среда 11 апреля – последний официальный рабочий день перед началом праздника.