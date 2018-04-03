Адвокат рассказал, когда может пройти суд над Настей Рыбкой и Алексом Лесли

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 3 апр – РИА Новости. Судебное заседание по делу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще пятерых обвиняемых в проведении незаконного "секс-тренинга" в Таиланде может состояться в суде курортной Паттайи 11 апреля, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Саттхапхон Сийоха, ведущий дело.
Ранее Сийоха сообщил РИА Новости, что пытается ускорить прохождение судебных процедур в отношении своих подзащитных, так как они заявили ему о своем желании признать вину по предъявленным им обвинениям в осуществлении нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде. Он также сказал, что обвинительное заключение прокуратуры по делу готово и уже передано в суд. Изначально суд назначал слушание по делу на 17 апреля.
Семеро из десяти обвиняемых, в том числе Настя Рыбка и Алекс Лесли, содержатся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они попали туда после того, как суд Паттайи временно освободил их под залог, по отдельному обвинению в рамках иммиграционного законодательства. Иммиграционная полиция заново арестовала их сразу после освобождения. Организаторам "секс-тренинга" инкриминировали неуважение к культуре и религии Таиланда, за которое в иммиграционном законодательстве предусмотрена депортация и внесение обвиняемых в черные списки, не позволяющие им снова въезжать в Таиланд в течение длительного времени. Обвинения по уголовному законодательству, связанные с нелегальным бизнесом и работой, которые будет рассматривать суд Паттайи, также предполагают внесение в черные списки на 10 лет.
На следующей неделе в Таиланде начнется празднование Сонгкрана, тайского Нового года по лунному календарю, и хотя официальными выходными в этом году объявлены только 12 – 16 апреля, большинство граждан Таиланда начнут праздновать главный таиландский праздник года уже 9 апреля, а закончат 17 – 18 апреля. Среда 11 апреля – последний официальный рабочий день перед началом праздника.