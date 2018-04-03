НАТО отказало в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Дело Скрипаля
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.
В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.
Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.
Кто такой Сергей Скрипаль