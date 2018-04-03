НАТО отказало в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе — Прим. ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Дело Скрипаля

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

Несмотря на отсутствие доказательств, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.

Кто такой Сергей Скрипаль

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.

Во время службы в российской армии в середине 1990-х годов Скрипаля завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну. В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.