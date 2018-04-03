Ополченцы передали Киеву тело погибшего в Донбассе украинского военного

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. архивное фото

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Ополченцы передали представителям Киева тело украинского военнослужащего, пропавшего в Донбассе, заявил во вторник представитель пресс-центра штаба военной операции украинских силовиков Олег Сушинский.

На минувшей неделе пресс-центр военной операции сообщил, что украинские силовики разыскивают пропавшего в Донбассе военного.

По словам Сушинского, ополченцы обнаружили тело, "затем передали украинской стороне".

Как сообщается на сайте украинского "5 канала", он добавил, что после процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов тело доставлено к месту захоронения.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>