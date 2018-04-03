Ополченцы передали Киеву тело погибшего в Донбассе украинского военного

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Ополченцы передали представителям Киева тело украинского военнослужащего, пропавшего в Донбассе, заявил во вторник представитель пресс-центра штаба военной операции украинских силовиков Олег Сушинский.
По словам Сушинского, ополченцы обнаружили тело, "затем передали украинской стороне".
Как сообщается на сайте украинского "5 канала", он добавил, что после процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов тело доставлено к месту захоронения.
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