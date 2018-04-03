Приднестровье рассчитывает на поддержку России в диалоге с Молдавией

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Непризнанное Приднестровье рассчитывает на поддержку России в диалоге с Молдавией, заявил на встрече в Совете Федерации лидер ПМР Вадим Красносельский.

По его словам, самый сложный вопрос — сесть за стол переговоров и найти взаимопонимание. Как указал Красносельский, Приднестровье имеет исключительно оборонительную доктрину, и в Тирасполе настроены на развитие нормальных доверительных отношений как с Молдавией, так и с Украиной.

"По-другому в наших условиях невозможно и катастрофично. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на поддержку российской стороной и, конечно, Советом Федерации и Госдумой", — сказал Красносельский.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ранее во вторник Красносельский заявил, что Тирасполь поддерживает идею провести переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме в мае.