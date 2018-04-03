В Белоруссии хотят ввести двухнедельный декрет для отцов

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Трудовой кодекс Белоруссии планируется дополнить нормой об обязательном для работодателя отцовском декретном отпуске сроком на 14 дней, сообщил РИА Новости во вторник замглавы комиссии нижней палаты белорусского парламента по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Ранее в Белоруссии обсуждались различные варианты введения краткосрочного отцовского декрета, обязательного для работодателя. В том числе предлагался неоплачиваемый отпуск сроком до 28 дней. В 2016 году один из депутатов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с предложением ввести в стране краткосрочный отцовский отпуск. Президент не дал однозначного ответа, заявив, что, прежде чем принимать какое-либо решение, тема должна быть изучена специалистами. Для этого была создана рабочая группа при Минтруда.

"Поправки в Трудовой кодекс Беларуси, которые сейчас готовятся к рассмотрению в парламенте в первом чтении, предполагают, что при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель будет обязан при желании отца (отчима) предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска составит не более 14 календарных дней", — сказал Левшунов.

По его словам, двухнедельный отпуск будет предоставляться единовременно по письменному заявлению отца, но только в течение шести месяцев с даты рождения ребенка. Сейчас отец имеет право уйти в декрет до достижения ребенком трехлетнего возраста. Но такой отпуск оплачиваемый и может быть оформлен только в том случае, если мать ребенка не находится в декрете и вышла на работу раньше срока.

Парламентарий считает, что введение такой нормы в белорусское законодательство позитивно скажется на психологическом климате в семье и на воспитании новорожденного ребенка, так как отец наравне с матерью будет заботиться о нем с первых дней жизни.

Ранее белорусские депутаты также обсуждали возможность введения в стране оплачиваемого отцовского кратковременного отпуска (по аналогии с европейскими странами), но пока отражения на законодательном уровне эта норма не нашла.