Польские власти не представят 10 апреля окончательный отчет по Ту-154

ВАРШАВА, 3 апр — РИА Новости. Польские власти не смогут представить 10 апреля окончательный отчет о причинах авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.

Ранее польские власти обещали, что 10 апреля — в восьмую годовщину трагедии — будет представлен окончательный отчет о причинах смоленской авиакатастрофы.

"Не будет окончательного отчета по делу смоленской катастрофы в восьмую годовщину трагедии, 10 апреля текущего года", — сказал Качиньский.

Он пояснил, что 10 апреля будет представлен "частичный отчет, который покажет, что, несомненно, уже установлено".

При этом половина поляков не верят в версию о том, что причиной смоленской катастрофы стал теракт. Это следует из опроса, проведенного социологической лабораторией Millward Brown по заказу телекомпании TVN: 38% респондентов ответили "решительно нет" на вопрос о теракте как причине аварии, 21% ответили "скорее нет", 12% ответили на соответствующий вопрос "решительно да", а 14% дали ответ "скорее да", 15% опрошенных ответили, что не готовы назвать причину катастрофы.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета Качиньского. Он ответил, что если на борту были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать "у себя тогда" того, кто положил взрывчатку. При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.