Юлия Скрипаль до отравления получила тайный счет в банке, пишут СМИ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дочь британского шпиона Юлия Скрипаль была отравлена в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов, сообщает газета Daily Mirror.
"В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру", — приводит газета слова племянницы Сергея Виктории Скрипаль.
"Сейчас они (деньги — ред.) в российском банке", — отметила Виктория.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.