В МИД рассказали о состоянии россиян, пострадавших при взрыве в Ереване

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Жизням трех россиян, пострадавших при взрыве на кухне пункта быстрого питания Burger King в Ереване, ничего не угрожает, сообщает во вторник министерство иностранных дел РФ.

Взрыв произошел в понедельник на кухне пункта быстрого питания Burger King п в Ереване. По данным МЧС, взорвался 20-килограмовый баллон. Пострадали трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, а также трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана.

"Посольство России в Ереване оказывает содействие трем несовершеннолетним гражданам России, пострадавшим в результате взрыва в центре столицы и госпитализированным в местную больницу скорой медицинской помощи с легкими ушибами, их жизни ничего не угрожает', — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter в понедельник.

Согласно данным Следственного комитета, по предварительной версии, взорвавшийся баллон с газом использовался в аппарате для разлива пива. В МЧС уточнили, что взорвался баллон с углекислым газом.

Ранее посольство РФ в Армении сообщило РИА Новости, что пострадавшие в результате взрыва в Ереване трое россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести.