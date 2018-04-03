В ВМС Украины рассчитывают, что США передадут им два патрульных катера

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Командование военно-морских сил ВС Украины рассчитывает, что США бесплатно передадут украинским ВМС два патрульных катера типа Islands.

Как отмечается на странице пресс-центра командования ВМС в Facebook, завершается проработка контракта на получение патрульных катеров и начинается его межведомственное согласование.

"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства. Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США", — цитирует пресс-центр слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

По данным пресс-центра, американскую сторону уже уведомили о готовности министерства обороны Украины к получению патрульных катеров на предложенных условиях. В ведомстве ждут, когда США сообщат о сроках проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.

После подписания контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров. В том числе, он включает подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа Islands.