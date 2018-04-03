Глава Приднестровья планирует встретиться с главой Молдавии в конце апреля

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сообщил РИА Новости, что в конце апреля в Бендерах состоятся его переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Такая встреча состоится, это будет конец апреля этого года. Она пройдет в Приднестровье в Бендерах", — сказал Красносельский.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.