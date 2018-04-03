В Киеве неизвестные устроили стрельбу и избили иностранца

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Неизвестные устроили стрельбу и избили иностранца в Киеве, сообщила пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, сообщение о стрельбе в Печерском районе поступило в понедельник. На месте происшествия правоохранители обнаружили автомобиль Porsche Cayenne, в котором были обнаружены две гильзы и револьвер.

"Пострадавшего иностранца с побоями с места происшествия забрала "скорая". Он рассказал, что его избили неизвестные", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а также проверяет записи с видеокамер наблюдения.