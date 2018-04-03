РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Таиландский адвокат Насти Рыбки и Алекса Лесли пытается ускорить суд

09:3703.04.2018
05150
© AP Photo / Gemunu AmarasingheАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Паттайе. Архивное фотоАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Паттайе. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 3 апр — РИА Новости. Таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще пяти обвиняемых по делу об организации и проведении незаконного "секс-тренинга" в курортной Паттайе, рассказал РИА Новости о том, что пытается ускорить ход судебного процесса.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в Паттайе
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Три фигуранта дела Алекса Лесли и Насти Рыбки получили условные сроки
"Мои подзащитные готовы признать свою вину по предъявленным им обвинениям в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. В связи с этим я подал в суд прошение о проведении судебного заседания по их делу в ближайшие дни вместо 17 апреля, на которое было изначально назначено заседание", — сообщил агентству Сийоха.

"У прокуратуры все давно готово. Обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым уже в суде. Троих, находившихся в тюрьме Паттайи, суд уже приговорил к условным срокам, небольшим штрафам и депортации. Так что сейчас дело только за иммиграционной полицией: суд состоится тогда, когда полицейские смогут доставить обвиняемых из Бангкока", — сказал адвокат, практикующий в Паттайе.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в центре заключения в Паттайе, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Дата суда по делу Насти Рыбки и Алекса Лесли в Таиланде пока неизвестна
Семеро обвиняемых, в том числе Настя Рыбка и Алекс Лесли, находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они попали туда после того, как суд Паттайи временно освободил их под залог, по отдельному обвинению в рамках иммиграционного законодательства. Иммиграционная полиция заново арестовала их сразу после освобождения. Организаторам "секс-тренинга" инкриминировали неуважение к культуре и религии Таиланда, за которое в иммиграционном законодательстве предусмотрена депортация и внесение обвиняемых в черные списки, не позволяющие им снова въезжать в Таиланд в течение длительного времени. Обвинения по уголовному законодательству, связанные с нелегальным бизнесом и работой, которые будет рассматривать суд Паттайи, также предполагают внесение в черные списки на 10 лет.

Двое россиян из троих фигурантов дела Лесли и Рыбки, остававшиеся в тюрьме Паттайи, после условного приговора и уплаты штрафов были депортированы в Россию в понедельник, 2 апреля. Третий фигурант, остававшийся вместе с ними в Паттайе, гражданин Белоруссии, будет депортирован в четверг, 5 апреля, сообщил агентству адвокат.

На следующей неделе в Таиланде начнется празднование Сонгкрана, тайского Нового года по лунному календарю, и хотя официальными выходными в этом году объявлены только 12-16 апреля, большинство граждан Таиланда начнут праздновать главный таиландский праздник года уже 9 апреля, а закончат 17-18 апреля.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена