Таиландский адвокат Насти Рыбки и Алекса Лесли пытается ускорить суд

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 3 апр — РИА Новости. Таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще пяти обвиняемых по делу об организации и проведении незаконного "секс-тренинга" в курортной Паттайе, рассказал РИА Новости о том, что пытается ускорить ход судебного процесса.
"У прокуратуры все давно готово. Обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым уже в суде. Троих, находившихся в тюрьме Паттайи, суд уже приговорил к условным срокам, небольшим штрафам и депортации. Так что сейчас дело только за иммиграционной полицией: суд состоится тогда, когда полицейские смогут доставить обвиняемых из Бангкока", — сказал адвокат, практикующий в Паттайе.
Двое россиян из троих фигурантов дела Лесли и Рыбки, остававшиеся в тюрьме Паттайи, после условного приговора и уплаты штрафов были депортированы в Россию в понедельник, 2 апреля. Третий фигурант, остававшийся вместе с ними в Паттайе, гражданин Белоруссии, будет депортирован в четверг, 5 апреля, сообщил агентству адвокат.
На следующей неделе в Таиланде начнется празднование Сонгкрана, тайского Нового года по лунному календарю, и хотя официальными выходными в этом году объявлены только 12-16 апреля, большинство граждан Таиланда начнут праздновать главный таиландский праздник года уже 9 апреля, а закончат 17-18 апреля.