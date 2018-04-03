Юрист сравнил с бандитизмом арест на Украине крымского судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Арест украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" выходит за рамки международного права и больше похож на акт бандитизма, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.

"Этот вопрос выходит за рамки международного права и больше напоминает акт бандитизма. Я сомневаюсь, учитывая нынешнюю обстановку, что удастся добиться какой-то правды в украинских судах. Нужно как можно скорее выносить этот вопрос на международный уровень. Только тогда можно будет чего-то добиться. К сожалению, я думаю, что украинские власти вряд ли пойдут навстречу каким-то разумным и правовым доводам российской стороны", — сказал Молохов РИА Новости.

По его словам, действие украинских пограничников являются уголовным преступлением.

"Здесь нет какого-то гражданского спора. Речь идет фактически едва ли не о пиратском акте", — подчеркнул Молохов.

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