В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (20)

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Новое, "пасхальное", перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.