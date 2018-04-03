Вердикт по делу экс-президента Южной Кореи огласят в прямом эфире

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Судебное заседание, на котором будет вынесено решение по делу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции, будет транслироваться по местному телевидению в прямом эфире, сообщает агентство Ренхап.

Организовать прямую трансляцию из зала заседания разрешил во вторник Центральный суд Сеула. В прошлом году Верховный суд страны изменил правила проведения трансляции из зала суда, постановив, что ее можно организовать, только если это представляется необходимым, и дело получило общественный резонанс.

"Судебная коллегия решила позволить провести прямую трансляцию после того, как приняла во внимание ряд факторов, включая вопрос общественного интереса", — заявил представитель суда.

Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. Южнокорейская прокуратура потребовала для нее 30 лет тюремного заключения. Решение по ее делу будет вынесено 6 апреля. Как отмечает агентство Ренхап, Пак Кын Хе вряд ли будет присутствовать на заседании.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта 2017 года конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая того же года, им стал Мун Чжэ Ин.