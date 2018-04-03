Вердикт по делу экс-президента Южной Кореи огласят в прямом эфире

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Судебное заседание, на котором будет вынесено решение по делу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции, будет транслироваться по местному телевидению в прямом эфире, сообщает агентство Ренхап.
"Судебная коллегия решила позволить провести прямую трансляцию после того, как приняла во внимание ряд факторов, включая вопрос общественного интереса", — заявил представитель суда.
Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. Южнокорейская прокуратура потребовала для нее 30 лет тюремного заключения. Решение по ее делу будет вынесено 6 апреля. Как отмечает агентство Ренхап, Пак Кын Хе вряд ли будет присутствовать на заседании.
Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта 2017 года конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая того же года, им стал Мун Чжэ Ин.