МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники Белого дома в случае атаки с применением оружия массового поражения могут спастись в секретном бункере, построенном под Белым домом, а пока борются с более неотложной проблемой — мухами, написал в книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры" бывший репортер Washington Post Рональд Кесслер. Отрывки из книги приводит издание Washington Examiner
Большая стройка по проекту в 376 миллионов долларов на территории северной лужайки началась еще в 2010 году, официальной ее целью было объявлено улучшение электропроводки и системы кондиционирования воздуха, хотя — как отмечает издание — журналисты долго подозревали, что там строится бункер.
"Бункер глубиной не менее чем в пять этажей, построенный почти в конце срока Обамы, может вместить целое западное крыло (Белого дома) в случае применения оружия массового поражения", — приводит издание отрывок из книги Кесслера. Автор добавляет, что существование бункера "засекречено".
Бывший журналист Washington Post при этом отмечает, что у персонала Белого дома есть более насущная проблема, чем защита от оружия массового поражения. "Хотя они готовы к ядерной зиме, сотрудники Белого дома борются с более насущной проблемой — мухами. С помощью заряженных солью ружей", — пишет издание.
Под восточным крылом Белого дома есть еще один бункер, называемый центром по чрезвычайным операциям президента, добавляет издание.
Кесслер также пишет в своей книге, что Трамп получает в день от шести до восьми угроз от разных людей, столько же получали Обама и Джордж Буш-младший.