СМИ назвали дату тестового плавания первого китайского авианосца

ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Тестовое плавание первого китайского авианосца собственного производства запланировано на конец апреля в Бохайском заливе, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

"Пекин организует церемонию по случаю первого плавания, потому что Type 001A — первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями. Тестовый рейс корабля скорее всего состоится накануне 69-й годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая 23 апреля", — сообщил источник издания.

По словам еще одного источника, во время первого плавания будут протестированы базовые функции корабля, в том числе силовые установки, живучесть судна, радиолокационная система и система наблюдения и связи.

В настоящий момент на вооружении Кита находятся два авианосца — с учетом Type 001A.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.

В начале января 2018 года в СМИ появились сообщения, что Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае.