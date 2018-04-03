В МИД РФ отреагировали на сообщения о саммите по Донбассу

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В МИД России пока ничего не знают о подготовке встречи лидеров Франции, Германии и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины, заявил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в мае на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

"В МИД России о такой встрече пока ничего не знают", — сказал собеседник агентства.

"Необходимо как воздух"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является долговременное перемирие в регионе.

"Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", — сказал он во время общения с жителями Волновахи.

Порошенко также пообещал мирным путем вернуть неподконтрольные Киеву территории в Донбассе.

Позднее в Twitter-аккаунте президента появилось сообщение, в котором Порошенко призвал силовиков не нарушать перемирие, но в случае эскалации конфликта "не жалеть патронов".

"Никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага. Более того, это их обязанность", — написал президент.

"Пасхальное перемирие"

В минувшую пятницу в Донбассе вступило в силу "пасхальное перемирие". После этого 1 апреля украинский президент заявил, что ему вместе с лидерами Франции и Германии удалось "дожать" Владимира Путина по вопросу режима прекращения огня в Донбассе.

В Берлине отметили, что строгое соблюдение "пасхального перемирия" может стать основой для дальнейших усилий по реализации Минских соглашений в Донбассе.

В свою очередь, самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщают об обстрелах со стороны ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения миротворческого контингента ООН на восток Украины, при условии, что миссия будет обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ.

Однако глава МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что Москве не представили конкретных предложений по миротворцам, несмотря на полноценное обоснованное предложение, внесенное российской стороной.