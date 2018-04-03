Новое правительство Перу привели к присяге

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Кабинет министров президента Перу Мартина Вискарры приведен к присяге в понедельник.

"Вот команда, которая будет сопровождать меня в работе по развитию и обеспечению благосостояния перуанцев во всех регионах страны", — написал после присяги в своем Twitter сам Вискарра.

Кабинет возглавил Сесар Вильянуэва, бывший ранее конгрессменом от Альянса ради Перу. Его считают весьма близким человеком к Вискарре.

Это уже второй приход Вильянуэвы на пост главы правительства. Он был председателем совета министров в 2013–2014 годах при президенте Ольянте Умале, но ушел в отставку после скандала с якобы планировавшимся повышением минимальной зарплаты.

Ключевые посты в правительстве заняли Нестор Пополисио Бардалес (МИД), Давид Туэста (министерство финансов), Марио Медина Гимараис (МВД), Хосе Уэрта Торрес (минобороны) и Франсиско Исмодес Меццано (министр энергетики).

Конгресс (однопалатный парламент) Перу 23 марта принял отставку правоцентриста Педро Пабло Кучински с поста президента страны. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте перуанского лидера в связи с подозрениями в коррупции. В должность главы государства вступил Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом. Он будет занимать высший пост до 2021 года.