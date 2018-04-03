США поблагодарили Чехию за экстрадицию Никулина

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. США благодарны Чехии за экстрадицию россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Никулин, обвиняемый в России и США в хакерстве, в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Никулин своей вины не признает.
"Соединенные Штаты благодарны Чешской Республике за выдачу Евгения Александровича Никулина, который, предположительно, взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин, гражданин России, был арестован чешскими правоохранительными органами и находился под стражей в Чехии с октября 2016 года. Привлечение преступников к ответственности является важным аспектом поддержания надежности интернета и защиты наших основных ценностей", — говорится в заявлении Сандерс, поступившем в РИА Новости.
США также выразили благодарность Чехии "за соблюдение принципов подотчетности и справедливости в этом вопросе".
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов через платежную систему Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США.