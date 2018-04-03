МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь" прекратило поиски аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей в Атлантическом океане, передает местное агентство Telam.

По данным агентства, несколько часов назад "Янтарь" покинул зону поиска, чтобы заправиться в Монтевидео и затем зайти в Буэнос-Айрес, и больше в эту зону не вернется.

Российский почетный консул в Мар-дель-Плата Юрий Кузнецов подтвердил агентству, что судно официально закончило свою работу по поиску "Сан-Хуана".

Таким образом, все иностранные суда, ранее задействованные в поисках, покинули этот район Атлантики у берегов Аргентины.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.