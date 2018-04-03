Трамп считает, что не сформирует команду даже к концу второго срока

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда не сформируется даже к концу его возможного второго президентского срока из-за того, что около 40% выдвигаемых им кандидатур на должности в администрации не одобряют демократы.
"39% выдвигаемых мною кандидатур, включая дипломатов в зарубежных странах, не были одобрены из-за препятствий и задержек со стороны демократов. Такими темпами уйдет более семи лет, прежде чем мне будет позволено иметь (в команде) этих прекрасных людей, которые бы начали свою работу. Этого никогда не случалось в прошлом. Возмутительно!" — написал Трамп в Twitter.
Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года.
39% of my nominations, including Diplomats to foreign lands, have not been confirmed due to Democrat obstruction and delay. At this rate, it would take more than 7 years before I am allowed to have these great people start working. Never happened before. Disgraceful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2018 г.