Трамп считает, что не сформирует команду даже к концу второго срока

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда не сформируется даже к концу его возможного второго президентского срока из-за того, что около 40% выдвигаемых им кандидатур на должности в администрации не одобряют демократы.

"39% выдвигаемых мною кандидатур, включая дипломатов в зарубежных странах, не были одобрены из-за препятствий и задержек со стороны демократов. Такими темпами уйдет более семи лет, прежде чем мне будет позволено иметь (в команде) этих прекрасных людей, которые бы начали свою работу. Этого никогда не случалось в прошлом. Возмутительно!" — написал Трамп в Twitter.

Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года.