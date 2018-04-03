Фастфуд с угрозой для жизни: при взрыве в Ереване пострадали восемь человек

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в понедельник вечером в ресторане быстрого питания Burger King в самом центре Еревана, пострадали восемь человек, среди них трое российских подростков и два ребенка.

Инцидент произошел на Северном проспекте – 1,5-километровой пешеходной улице, связывающей площади Республики и Свободы, на которой расположены элитные жилые многоэтажки, офисы компаний, гостиницы, брендовые магазины, рестораны, кафе, торговые ряды. Построенный в 2000-х Северный проспект является одной из достопримечательностей Еревана и излюбленным местом отдыха иностранных туристов.

По предварительным данным, в Burger King взорвался 20-килограммовый баллон с углекислым газом, используемый в аппарате для разлива пива. Все пострадавшие получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Восьмилетняя девочка, которой досталось больше всех, успешно прооперирована. Врачи настроены оптимистично, однако не спешат выписывать раненых, предпочитая оставить их под медицинским надзором.

Причины взрыва и пострадавшие



МЧС получило сигнал об инциденте 2 апреля в 19.44 мск. На место выехали четыре расчета спасателей, опергруппы, группы быстрого реагирования и психологи Национального центра кризисного управления, сотрудники Следственного комитета и полиции. Первоначально сообщалось о семи, а затем девяти пострадавших. Впоследствии МЧС опубликовал окончательную цифру – при взрыве ранения получили восемь человек.

Среди пострадавших трое граждан Армении – дети шести и восьми лет, а также 19 летняя девушка (по неподтвержденным данным, менеджер заведения), трое 15 летних граждан России (Алена А., Лиза А. и Ярослав Л.) и двое 24-летних иранцев.

Информация об источнике взрыва постоянно обновлялась. Изначально МЧС сообщило, что речь идет о кислородном баллоне, а затем уточнило, что это была емкость с углекислым газом. В Следственном комитете Армении сообщили, что баллон использовался с целью обеспечения давления в аппарате для разлива пива.

Угрозы жизни нет

Все пострадавшие в Burger King получили осколочные ранения, заявил Ара Минасян, руководитель медицинского центра Св. Григория Просветителя, куда были доставлены пациенты.

Состояние почти всех пострадавших медики оценили как стабильное. Лишь восьмилетняя девочка получила серьезные увечья — тяжелое ранение бедра.

"Врачи наложили ей швы и остановили кровотечение", — сказал Минсян. После операции он сообщил журналистам, что настроен оптимистично. "Последствий для здоровья не будет… Она пробудет в больнице еще две недели", — отметил глава медцентра.

Он добавил, что выписывать раненых ночью не собирается, так как утром им потребуются перевязки и дополнительное обследование.

Между тем, глава консульского отдела посольства РФ в Армении Петр Щукин сообщил Sputnik Армения, что трое российских подростков, пострадавших при взрыве, могут быть выписаны в ближайшие часы. По его словам, они в основном получили небольшие порезы и травмы ног.

Уголовное дело

Советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян сообщила, что по факту взрыва заведено уголовное дело.

По ее словам, дело возбуждено по статье "выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Она добавила, что создана специальная следственная группа, назначены экспертизы.