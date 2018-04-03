Член конгресса США не стала переизбираться из-за секс-скандала

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США Элизабет Эсти заявила, что не будет переизбираться в конгресс после того, как ее обвинили в замалчивании приставаний со стороны сотрудника ее аппарата.

"Я решила, что в наилучших интересах моих избирателей и моей семьи — завершить срок моей работы в конгрессе к концу этого года и не добиваться переизбрания", — написала демократ из Коннектикута в Facebook.

Ранее ряд изданий сообщили, что Эсти не стала увольнять шефа своего аппарата Тони Бейкера, который предположительно приставал к подчиненной, рукоприкладствовал и угрожал женщине.

Эсти признала сейчас, что была неправа. "В ужасной ситуации, сложившейся в моем аппарате, я могла и должна была действовать лучше", — написала она. Депутат также извинилась перед пострадавшей женщиной.

С 2013 года Эсти избиралась в палату представителей США от пятого округа Коннектикута. Она должна была баллотироваться на очередной двухлетний срок в ноябре 2018 года.

В последнее время карьеры целого ряда политиков и работников шоу-бизнеса в США прекратились из-за обвинений в домогательствах.