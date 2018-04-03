Новый комиссар Совет Европы по правам человека рассказала о своих планах

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Новый комиссар Совет Европы по правам человека Дуня Миятович намерена обеспечить быстрое и эффективное реагирование института комиссара на нарушение прав человека и надеется на сотрудничество с национальными органами власти, международными организациями, правозащитниками, НПО, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Миятович.

"Я считаю, что права человека универсальны, ни одна страна не является безупречной с точки зрения соблюдения прав человека", — сказала она. Говоря о приоритетах, Миятович отметила, что выступает за выполнение норм резолюций, договоров и стандартов в области прав человека.

"Мы должны вовлечь наше общество в целом в этот процесс и обеспечить участие всех членов в диалоге по правам человека. Необходимо подтвердить нашу приверженность правам человека для всех и напомнить о важности в жизни каждого человека", — уверена она.

"Я надеюсь на сотрудничество с правительствами, национальными органами власти, международными организациями, правозащитниками, журналистами, НПО и структурами по правам человека", — подчеркнула экс-спецпредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Миятович была избрана комиссаром на январской сессии ПАСЕ. Она стала первой женщиной на этом посту. Институт комиссара был учрежден в 1999 году, первым омбудсменом стал испанец Альваро Хиль-Роблес.

Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках СЕ, задача которого — способствовать информированности в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается Ассамблеей сроком на шесть лет. При этом повторное избрание не допускается. Комиссар не рассматривает индивидуальные жалобы на нарушение прав человека.