Задержанным рыбакам предложили свободу в обмен на признание себя украинцами

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинские пограничники, арестовавшие судно "Норд" крымского рыбколхоза, пообещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта. Об этом в интервью RT рассказал капитан судна Владимир Горбина.

"Они (представители погранслужбы — ред.) говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили. Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались", — сообщил Горбина.

По его словам, пограничники ссылаются на недавно принятый на Украине закон о временно оккупированных территориях, согласно которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы. "Помимо паспортов, недействительными признаны и все судовые документы. Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят", — сказал капитан судна.

При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. Все они имели при себе российские паспорта, выданные в Керчи.

Судно с командой отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.