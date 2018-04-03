В Нью-Йорке появился импровизированный мемориал жертвам пожара в Кемерово

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Импровизированный мемориал жертвам пожара в Кемерово появился в Нью-Йорке, сообщили в Facebook организаторы акции.

Мемориал находится на сцене в прибрежном парке имени Ассера Леви на Брайтон-Бич в Бруклине, где компактно проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. На этом месте установлен плакат: "Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой".

Организаторы просят приносить цветы и детские игрушки, но не воспламеняющиеся предметы, такие как свечи. Они поблагодарили за разрешение установить мемориал руководство парковой службы Бруклина, членов местного муниципального совета и местное отделение полиции.

Мемориал планируется оставить на этом месте до 4 апреля.