Российские дипломаты в США встретились с заключенным летчиком Ярошенко

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Представители российского консульства встретились с осужденным в США Константином Ярошенко в американской тюрьме и потребовали от ее руководства соблюдения прав российского гражданина, говорится в заявлении генерального консульства России в Нью-Йорке.

"Первого апреля при поддержке посольства была организована встреча дипломатов генконсульства с К. Ярошенко в тюрьме "Форт-Дикс", в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы. Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ", — говорится в сообщении.

"В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав К. Ярошенко. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле", — сообщает консульство.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в верховный суд США Ярошенко отказался.

Защита россиянина многократно заявляла о негуманном обращении с ним и недостаток медицинского обслуживания.