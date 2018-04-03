Американское свинство. В "торговой войне" с Китаем США нанесли удар по себе

Мужчина у витрины с орехами из США в супермаркете в Пекине

Мужчина у витрины с орехами из США в супермаркете в Пекине

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Пекин принял вызов Вашингтона. США повысили пошлины на ввоз стали и алюминия, Китай ответил увеличением таможенных тарифов на десятки видов американских товаров. И это лишь начало. Искусственно ограничивая китайский импорт, Соединенные Штаты не только рискуют потерять чрезвычайно емкий и жизненно важный для себя рынок сбыта, но и ставят мир на порог крупнейшей "торговой войны".

В понедельник, 2 апреля, Министерство коммерции КНР официально сообщило о новых таможенных пошлинах на американские товары.

Заградительные торговые пошлины на ввоз металлов были введены президентом США Дональдом Трампом 23 марта. Импорт стали подорожал на 25%, алюминия — на 15%. Но строгие правила коснулись далеко не всех. Основной удар направлен на Китай — страну, которую Вашингтон не раз обвинял в экономическом терроризме и называл "финансовым манипулятором".

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Дональд Трамп после подписания меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018 © REUTERS / Jonathan Ernst Президент Дональд Трамп после подписания меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018

Пекин ответил незамедлительно, в тот же день опубликовав перечень из 128 американских товаров, на которые намеревался ввести встречные пошлины, — в западных СМИ их назвали "карательными". И теперь свежие и замороженные американские фрукты и ягоды, орехи, вино и целый ряд непродовольственных товаров, в том числе самолеты корпорации Boeing, облагаются в Поднебесной по ставке 15%. А, например, лом алюминия и продукция из свинины — по ставке 25%. Пекин продолжает взывать к Вашингтону: одумайтесь и отмените меры, нарушающие правила ВТО.

© AFP 2018 / Luc Olinga Самолеты фирмы Boeing ожидают отправки в Китай на заводе в Южной Каролине © AFP 2018 / Luc Olinga Самолеты фирмы Boeing ожидают отправки в Китай на заводе в Южной Каролине

Нашла коса на камень

Пекин настроен решительно. "Мы нисколько не боимся "торговой войны", мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будем защищать их всеми способами при помощи всех необходимых мер", — разъяснил журналистам официальный представитель министерства Гао Фэн.

Сомневаться в решительности Вашингтона тоже не приходится. Более того, чтобы втянуть своих партнеров в действия против Китая, Соединенные Штаты не остановятся и перед шантажом, считает эксперт Института США и Канады РАН Елена Кимкова. Так, исключения, сделанные для Канады и Мексики, действуют лишь до 1 мая, дальнейшая их судьба зависит от того, насколько сговорчивыми окажутся эти страны в обсуждении условий по изменению Североамериканского соглашения о свободной торговле NAFTA. Там-то и может возникнуть пункт о повышенных пошлинах на китайские товары.

"Если Соединенные Штаты увидят, что через Канаду к ним поступают китайские сталь и алюминий, то под удар попадет и эта страна. Канадский премьер Джастин Трюдо меньше всего заинтересован в гневе Трампа, и ему придется поднять тарифы", — говорит эксперт.

С этой точкой зрения согласна и Лю Инь, научный сотрудник китайского Института финансовых исследований Цзан Ян университета Жэньминь. "Дональд Трамп ясно дал понять, что в обмен на освобождение от повышенных импортных пошлин он требует от своих союзников вступления в альянс против Китая. И вряд ли правительство Трюдо способно противостоять этому натиску", — говорит Лю Инь.

В мире действительно разворачивается масштабная "торговая война" между двумя крупнейшими экономиками мира, которую спровоцировали США, заявил в эфире радио Sputnik руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. "Китай просто не может оставить безнаказанными шаги Вашингтона, и все при этом прекрасно понимают, что Трамп не отменит меры, которые уже подписаны, а, скорее всего, будет принимать новые", — отметил эксперт.

© AP Photo / Mark Schiefelbein, FILE Женщина в униформе с логотипом американской продуктовой компании помогает покупателю выбрать яблоки в супермаркете в Пекине © AP Photo / Mark Schiefelbein, FILE Женщина в униформе с логотипом американской продуктовой компании помогает покупателю выбрать яблоки в супермаркете в Пекине

Не первый бой

Нынешнее "генеральное наступление" Трампа на Китай — отнюдь не начало "торговой войны", утверждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "Боевые действия" идут давно, и первый шаг сделала еще предыдущая администрация Вашингтона, запустив так называемую программу количественного смягчения, направленную на ослабление доллара. Этому примеру последовали и страны Евросоюза.

"Количественное смягчение, предполагающее искусственную инфляцию за счет ослабления национальной валюты, дает стране преимущества в конкурентной борьбе. Именно по такому пути пошли на Западе, пытаясь ослабить экспансию Китая. На какое-то время это помогло, и экономическое развитие КНР замедлилось. Теперь Трамп решился на более радикальный шаг и поднял заградительные таможенные пошлины — то есть "включил" самый что ни на есть махровый протекционизм", — говорит аналитик.

Однако в пылу борьбы Белый дом может легко перейти грань, за которой издержки превысят ущерб, нанесенный противнику. Поднимая ввозные пошлины на сталь и алюминий, Трамп, вне всякого сомнения, действует в интересах крупных американских металлургических корпораций — таких как US Steel. Но в сфере международной торговли экономическая война с Китаем может серьезно подорвать позиции Соединенных Штатов. Китай теряет не так уж и много — американский рынок давно сформирован и, по сути, закрыт. А вот потеря огромного китайского рынка ощутимо ударит по американской экономике.

"Так, повышение таможенных пошлин на продукцию корпорации Boeing в Китае нанесет немалый ущерб для одной из наиболее развитых и высокотехнологичных базовых американских отраслей", — отмечает Дмитрий Абзалов.

В то же время вытеснение американской продукции с рынка КНР открывает неплохие возможности для стран, готовых наращивать экспорт в Китай. А это прежде всего Россия, способная поставлять в Поднебесную и продукцию растениеводства (например, сою), и ту же свинину. Главное, суметь воспользоваться этим окном возможностей, пока ведущие экономики мира проверяют друг друга на прочность.