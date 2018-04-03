Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Пекин принял вызов Вашингтона. США повысили пошлины на ввоз стали и алюминия, Китай ответил увеличением таможенных тарифов на десятки видов американских товаров. И это лишь начало. Искусственно ограничивая китайский импорт, Соединенные Штаты не только рискуют потерять чрезвычайно емкий и жизненно важный для себя рынок сбыта, но и ставят мир на порог крупнейшей "торговой войны".
Кому подложили свинину?
В понедельник, 2 апреля, Министерство коммерции КНР официально сообщило о новых таможенных пошлинах на американские товары.
Заградительные торговые пошлины на ввоз металлов были введены президентом США Дональдом Трампом 23 марта. Импорт стали подорожал на 25%, алюминия — на 15%. Но строгие правила коснулись далеко не всех. Основной удар направлен на Китай — страну, которую Вашингтон не раз обвинял в экономическом терроризме и называл "финансовым манипулятором".
Пекин ответил незамедлительно, в тот же день опубликовав перечень из 128 американских товаров, на которые намеревался ввести встречные пошлины, — в западных СМИ их назвали "карательными". И теперь свежие и замороженные американские фрукты и ягоды, орехи, вино и целый ряд непродовольственных товаров, в том числе самолеты корпорации Boeing, облагаются в Поднебесной по ставке 15%. А, например, лом алюминия и продукция из свинины — по ставке 25%. Пекин продолжает взывать к Вашингтону: одумайтесь и отмените меры, нарушающие правила ВТО.
Нашла коса на камень
Пекин настроен решительно. "Мы нисколько не боимся "торговой войны", мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будем защищать их всеми способами при помощи всех необходимых мер", — разъяснил журналистам официальный представитель министерства Гао Фэн.
Сомневаться в решительности Вашингтона тоже не приходится. Более того, чтобы втянуть своих партнеров в действия против Китая, Соединенные Штаты не остановятся и перед шантажом, считает эксперт Института США и Канады РАН Елена Кимкова. Так, исключения, сделанные для Канады и Мексики, действуют лишь до 1 мая, дальнейшая их судьба зависит от того, насколько сговорчивыми окажутся эти страны в обсуждении условий по изменению Североамериканского соглашения о свободной торговле NAFTA. Там-то и может возникнуть пункт о повышенных пошлинах на китайские товары.
"Если Соединенные Штаты увидят, что через Канаду к ним поступают китайские сталь и алюминий, то под удар попадет и эта страна. Канадский премьер Джастин Трюдо меньше всего заинтересован в гневе Трампа, и ему придется поднять тарифы", — говорит эксперт.
С этой точкой зрения согласна и Лю Инь, научный сотрудник китайского Института финансовых исследований Цзан Ян университета Жэньминь. "Дональд Трамп ясно дал понять, что в обмен на освобождение от повышенных импортных пошлин он требует от своих союзников вступления в альянс против Китая. И вряд ли правительство Трюдо способно противостоять этому натиску", — говорит Лю Инь.
В мире действительно разворачивается масштабная "торговая война" между двумя крупнейшими экономиками мира, которую спровоцировали США, заявил в эфире радио Sputnik руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. "Китай просто не может оставить безнаказанными шаги Вашингтона, и все при этом прекрасно понимают, что Трамп не отменит меры, которые уже подписаны, а, скорее всего, будет принимать новые", — отметил эксперт.
Не первый бой
Нынешнее "генеральное наступление" Трампа на Китай — отнюдь не начало "торговой войны", утверждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "Боевые действия" идут давно, и первый шаг сделала еще предыдущая администрация Вашингтона, запустив так называемую программу количественного смягчения, направленную на ослабление доллара. Этому примеру последовали и страны Евросоюза.
"Количественное смягчение, предполагающее искусственную инфляцию за счет ослабления национальной валюты, дает стране преимущества в конкурентной борьбе. Именно по такому пути пошли на Западе, пытаясь ослабить экспансию Китая. На какое-то время это помогло, и экономическое развитие КНР замедлилось. Теперь Трамп решился на более радикальный шаг и поднял заградительные таможенные пошлины — то есть "включил" самый что ни на есть махровый протекционизм", — говорит аналитик.
Однако в пылу борьбы Белый дом может легко перейти грань, за которой издержки превысят ущерб, нанесенный противнику. Поднимая ввозные пошлины на сталь и алюминий, Трамп, вне всякого сомнения, действует в интересах крупных американских металлургических корпораций — таких как US Steel. Но в сфере международной торговли экономическая война с Китаем может серьезно подорвать позиции Соединенных Штатов. Китай теряет не так уж и много — американский рынок давно сформирован и, по сути, закрыт. А вот потеря огромного китайского рынка ощутимо ударит по американской экономике.
"Так, повышение таможенных пошлин на продукцию корпорации Boeing в Китае нанесет немалый ущерб для одной из наиболее развитых и высокотехнологичных базовых американских отраслей", — отмечает Дмитрий Абзалов.
В то же время вытеснение американской продукции с рынка КНР открывает неплохие возможности для стран, готовых наращивать экспорт в Китай. А это прежде всего Россия, способная поставлять в Поднебесную и продукцию растениеводства (например, сою), и ту же свинину. Главное, суметь воспользоваться этим окном возможностей, пока ведущие экономики мира проверяют друг друга на прочность.