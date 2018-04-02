Все пострадавшие при взрыве в Ереване проведут ночь в больнице

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Все пострадавшие в результате взрыва в Ереване проведут ночь в больнице, сообщил журналистам руководитель медцентра Св. Григория Просветителя Ара Минасян.

"Вряд ли кто-то будет выписан ночью. Утром им потребуется перевязка и обследование", — сказал Минасян.

Ранее глава консульского отдела посольства РФ в Армении Петр Щукин сообщил Sputnik Армения, что трое российских подростков, пострадавших при взрыве, могут быть выписаны в ближайшие часы. По его словам, они в основном получили небольшие порезы и травмы ног.

Минасян сообщил также, что операция восьмилетней девочки прошла нормально. "Последствий для здоровья не будет… Она пробудет в больнице еще две недели", — отметил глава медцентра

Взрыв произошел вечером в понедельник на кухне пункта быстрого питания Burger King по адресу Северный проспект 5. По данным МЧС, взорвался 20-килограмовый баллон. Пострадали трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, а также трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана. Восьмилетняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, прооперирована.