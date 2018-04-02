Израиль приостановил соглашение с ООН о судьбе мигрантов из Африки

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что приостанавливает реализацию только что анонсированной инициативы, которая предполагает легализацию присутствия в стране половины африканских мигрантов с релокацией остальных в западные страны.

Глава правительства написал в социальных сетях, что собирается встретиться с представителями южных районов Тель-Авива, где компактно поселились выходцы из Судана и Эритреи, прежде чем принимать окончательное решение о судьбе совместного с Агентством ООН по делам беженцев плана.

"Я внимательно прислушиваюсь к вам, прежде всего жителям южного Тель-Авива. Поэтому я решил завтра утром встретиться с министром внутренних дел Арье Дери и делегатами горожан. До тех пор я приостанавливаю имплементацию соглашения", — сообщил Нетаньяху.

Проект в изложении премьер-министра предполагает переселение порядка 16 тысяч африканцев в развитые страны, такие как Канада, Германия или Италия. Власти Израиля были готовы легализовать присутствие у себя примерно такого же количества мигрантов с равномерным распределением их по стране и помощью в трудоустройстве.

Договоренности с Агентством ООН по делам беженцев заменили первоначальный проект принудительного выдворения африканцев в Руанду, которая, как объяснил Нетаньяху, отказалась их принимать.