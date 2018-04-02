В МЧС Армении рассказали подробности взрыва в Ереване

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Взрыв 20-килограммового баллона в ресторане Burger King в центре Еревана произошел на кухне, сообщает сайт МЧС Армении.

"Выяснилось, что в кухне пункте быстрого питания "Бургер Кинг" по адресу Северный проспект 5 взорвался 20-килограмовый баллон", — говорится в сообщении.

Взрыв кислородного баллона произошел вечером в понедельник, пострадали восемь человек. Среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, а также 19-летняя девушка, трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана. Восьмилетняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, прооперирована.