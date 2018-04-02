Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Ереване россиян

Автомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана

Автомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана

ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Граждане России и Ирана, пострадавшие в результате взрыва в Ереване, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам заведующий реанимационным отделением медцентра Св. Григория Просветителя Самвел Карапетян.

"Среди пострадавших есть двое граждан Ирана и трое граждан России, их состояние хорошее, удовлетворительное", — сказал он.

По словам врача, сотрудники центра продолжают оперировать восьмилетнюю девочку, госпитализированную с тяжелыми травмами.

"У нее диагностированы рваные раны бедра, ее жизни ничего не угрожает. Обо всем остальном можно говорить после операции", — отметил Карапетян.

Вечером в понедельник в ресторане Burger King на Северном проспекте прогремел взрыв, по предварительным данным, сдетонировал кислородный баллон. В общей сложности травмы получили восемь человек, из них трое — 15-летние россияне.

Также среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, 19-летняя девушка и двое 24-летних иранцев. Состояние восьмилетней девочки тяжелое, остальных — удовлетворительное, уточнили в МЧС республики.

На месте происшествия работает следственная группа, обстоятельства инцидента выясняются.