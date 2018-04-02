СМИ: девять человек погибли в ходе протестов касты неприкасаемых в Индии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Девять человек погибли в ходе протестов в Индии из-за решения Верховного суда страны изменить закон, защищающий права касты неприкасаемых, сообщает издание Hindustan Times.
Издание Times of India отмечает, что из-за протестов в нескольких штатах возникли перебои с железнодорожным и автомобильным движением. Демонстранты блокировали дороги и поджигали автомобили. Тысячи протестующих были задержаны в штатах Бихар и Джаркханд.
По решению суда, теперь задержания не могут проводиться без предварительного расследования, а чиновники не могу преследоваться по закону без предварительного разрешения властей. Низшие касты рассматривают постановление суда как попытку ограничить их права.