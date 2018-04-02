Появилось видео с места взрыва в Ереване

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва в Ереване, при котором пострадали трое россиян. Ролик опубликовал телеканал RT.

Взрыв прогремел в ресторане Burger King на Северном проспекте, по предварительным данным, сдетонировал кислородный баллон. В общей сложности травмы получили восемь человек, из них трое — 15-летние россияне.

Также среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, 19-летняя девушка и двое 24-летних иранцев. Состояние восьмилетней девочки тяжелое, остальных — удовлетворительное, уточнили в МЧС Армении.

По информации МИД, россияне получили травмы легкой и средней степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.

На месте происшествия работает следственная группа, обстоятельства инцидента выясняются.