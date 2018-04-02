Три гражданина России пострадали при взрыве в Ереване

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. При взрыве кислородного баллона в центре Еревана пострадали три гражданина России. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Травмы также получили двое иранцев. По информации МЧС республики, все пострадавшие госпитализированы.

В медучреждение прибыли сотрудники российского посольства. По их словам, соотечественники получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Взрыв кислородного баллона произошел вечером в кафе на Северном проспекте. Всего пострадали восемь человек. Среди них двое детей — шести и восьми лет. Восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.