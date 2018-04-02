Силовики в понедельник 13 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник 13 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"С 08.25 до 19.25 ВСУ 13 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Обстрелам подверглись юг республики, окраины и пригороды Донецка, Горловское направление. Противник использовал минометы калибром 82 миллиметра, выпущено шесть мин, бронетехнику, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупного калибра", — заявил Якубов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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