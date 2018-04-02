В МИД прокомментировали сообщения о саммите по Донбассу

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В МИД России пока ничего не знают о подготовке встречи лидеров Франции, Германии и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины, заявил РИА Новости источник в министерстве иностранных дел России.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в мае на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

"В МИД России о такой встрече пока ничего не знают", — сказал собеседник агентства.