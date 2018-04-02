При взрыве в Ереване пострадали россияне

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. При взрыве в центре Еревана, по предварительным данным, пострадали россияне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Среди людей, получивших ранения, также граждане Ирана, рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

По данным МЧС, на Северном проспекте взорвался кислородный баллон. Пострадали девять человек. Их доставили в больницу.

На месте работает Следственный комитет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Местные СМИ пишут, что взрыв произошел в кафе.