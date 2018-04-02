Число пострадавших при взрыве баллона в Ереване достигло девяти

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве кислородного баллона в понедельник вечером в центре Еревана достигло девяти, сообщила РИА Новости заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.
"В результате взрыва пострадали девять человек. Они доставлены в медцентр Св. Григория Просветителя. Состояние их здоровья уточняется", — сказала Гндоян.
В пресс-службе МЧС Армении сообщали, что среди пострадавших есть иностранцы.
По информации армянских СМИ, взрыв произошел в одном из расположенных на Северном проспекте кафе.