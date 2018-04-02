Число пострадавших при взрыве баллона в Ереване достигло девяти

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве кислородного баллона в понедельник вечером в центре Еревана достигло девяти, сообщила РИА Новости заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.

По данным МЧС, 2 апреля в 19.44 мск поступил сигнал, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, требуется помощь спасателей. На место выехали четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

"В результате взрыва пострадали девять человек. Они доставлены в медцентр Св. Григория Просветителя. Состояние их здоровья уточняется", — сказала Гндоян.

В пресс-службе МЧС Армении сообщали, что среди пострадавших есть иностранцы.

По информации армянских СМИ, взрыв произошел в одном из расположенных на Северном проспекте кафе.