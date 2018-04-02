В центре Еревана прогремел взрыв, есть пострадавшие

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Взрыв произошел в понедельник вечером на Северном проспекте в центре Еревана, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"Второго апреля в 20.44 по местному времени (19.44 мск) поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, и требуется помощь спасателей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

По данным пресс-службы, на место выехали четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

По данным армянских СМИ, в одном из расположенном на Северном проспекте кафе взорвался газовый баллон. Эта информация пока официально не подтверждена.